Okko Sport implementiert Anti-Piraterie-Technologie von Verimatrix

Pflichtmitteilung:

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, teilte heute mit, dass Okko Sport, ein führender russischer Sport-Streamingdienst, bei der Bekämpfung von unautorisierten Sportübertragungen auf Verimatrix setzen wird.

Okko Sport ist nur eines der Unternehmen, die sich in jüngerer Zeit auf der Suche nach einem wirksameren Ansatz beim Kampf gegen die Piraterie dafür entschieden haben, Verimatrix Watermarking in ihre eigenen Übertragungen zu integrieren. Das forensische Wasserzeichen ist für den Zuschauer unsichtbar und hilft dabei, Daten über spezifische raubkopierte Inhalte in Echtzeit zu erfassen und unautorisierte Übertragungen sofort zu blockieren.