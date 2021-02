Experiment zeigte, dass Jemincares neutralisierender Antikörper JMB2002 wahrscheinlich seine Wirkung gegen die südafrikanische Mutante behalten würde

SHANGHAI, 10. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Am 7. Februar 2021 veröffentlichten Wissenschaftler des Jemincare Shanghai Research Institute ein Preprint-Paper auf BioRxiv mit dem Titel „A human antibody with blocking activity to RBD proteins of multiple SARS-CoV-2 variants including B.1.351 showed potent prophylactic and therapeutic efficacy against SARS-CoV-2 in rhesus macaques" (Ein humaner Antikörper mit blockierender Aktivität gegen das RBD/S-Protein mehrerer SARS-CoV-2-Varianten, einschließlich B.1.351, zeigte potente prophylaktische und therapeutische Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2 bei Rhesus-Makaken). Darin wird festgestellt, dass der neutralisierende Antikörper JMB2002 von Jemincare, der sich derzeit in einer klinischen Phase I-Studie befindet, in vitro eine breite Blockierungswirkung gegen das hACE2-Protein mehrerer SARS-CoV-2-Varianten, einschließlich der südafrikanischen Mutante (B.1.351), zeigte.

Die neue Variante von SARS-CoV-2, die zuerst in Südafrika aufgetreten ist, hat sich nun in vielen Ländern auf der ganzen Welt ausgebreitet. Da diese weitaus resistenter gegen Neutralisierung durch Impfstoff-Seren ist, sind Epidemiologen besorgt.