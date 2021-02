Laut MSCI-Umfrage beschleunigen globale Anleger ESG-Investitionen als Reaktion auf die Pandemie; miteinander verbundene Risiken stellen Herausforderungen dar

„Die Kombination von klimabezogenen Ereignissen wie verheerenden Waldbränden, Überschwemmungen und Dürren sowie eine globale Pandemie haben den Paradigmenwechsel bei ESG und Klimawandel beschleunigt. Einst ein Thema für 'grüne Fonds' und Nebenschauplätze, haben sich ESG und Klima nun als Themen mit hoher Priorität etabliert“, sagt Baer Pettit, President und Chief Operating Officer von MSCI. „Das Jahr 2020 markiert einen tiefgreifenden Wandel in der Art und Weise, wie Institutionen Vermögen anlegen, da viele Anleger erkannt haben, dass viele Unternehmen mit starken Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken während der Pandemie eine Outperformance erzielt haben.“

Die Umfrage zeigt, dass US-Anleger, die in der Vergangenheit beim Thema ESG im Allgemeinen (bis auf wenige prominente Ausnahmen) eher zögerlich waren, 2020 ihre Sichtweise dramatisch verändert haben – näher an die ihrer internationalen Kollegen. Von den befragten US-Anlegern gaben 78 % an, dass sie ihre ESG-Investitionen als Reaktion auf COVID-19 entweder deutlich oder moderat erhöhen würden, während diese Zahl in Asien-Pazifik und EMEA bei 79 % bzw. 68 % lag.

Bei der Untersuchung zukünftiger ESG-Anlagen gaben die Anleger an, dass sie mehr Wert auf das „S“ in ESG legen, wobei mehr als ein Drittel (36 %) wünscht, dass „Social“ im Jahr 2021 einen größeren Anteil im Mix ausmacht. Dieser Anteil steigt auf 50 % bzw. 48 % in Großbritannien und den USA, wo die Befragten COVID-19 zusammen mit einer Neubewertung der Ungleichheit in der Gesellschaft als treibenden Faktor nannten.

Vielfältige Herausforderungen - Klimawandel als größtes Risiko

Während institutionelle Anleger ihre Anlageprozesse umgestalten, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden, sehen sie sich mittel- und langfristig mit einer langen Liste von Herausforderungen konfrontiert, wobei die Nuancen von der Größe, dem Standort und den langfristigen Anlagezielen abhängen.