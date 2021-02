Piper Sandler als Berater von Bain und Cinven beim Kauf von Lonza Specialty Ingredients

Die M&A Beratungsgesellschaft für die Spezialchemikalienbranche von Piper Sandler & Co. (The Valence Group) fungierte als leitender Finanzberater von Bain Capital Private Equity und Cinven bei ihrer gemeinsamen Übernahme von Lonza Specialty Ingredients (LSI), ein Geschäftsbereich der Lonza AG. Die Transaktion, die den üblichen Abschlussbedingungen einschließlich behördlicher Genehmigungen unterliegt, wird mit 4,2 Milliarden Schweizer Franken (4,7 Milliarden US-Dollar) bewertet und voraussichtlich im Jahr 2021 abgeschlossen.

„Piper Sandler ist hocherfreut eine wesentliche Unterstützungsrolle bei der Beratung von zwei langfristigen Private-Equity-Kunden im Rahmen einer derart bedeutsamen Transaktion gespielt zu haben“, sagte Telly Zachariades, Co-Leiter der Chemikalien- und Materialiengruppe der Abteilung Investmentbanking von Piper Sandler (New York).

Anton Ticktin, Geschäftsführer, Piper Sandler (London), kommentierte weiter: „Unser Team hat abermals beim Abschluss einer grenzüberschreitenden Transaktion in Milliardenhöhe geholfen, eine der größten fremdfinanzierten Übernahmen (Leveraged Buyout, LBO) in der Chemieindustrie.“ Ian George, Geschäftsführer, Piper Sandler (London), fügte hinzu: „Wir sehen dem nächsten Kapitel in der Geschichte von LSI erwartungsvoll entgegen und freuen uns, Bain und Cinven unterstützen zu dürfen.“

Peter Hall, Leiter Investmentbanking Europa bei Piper Sandler, erklärte: „Diese Transaktion spiegelt die starke Position, die wir in gezielten Sektoren des europäischen Investmentbanking-Marktes haben, wider.“

ÜBER PIPER SANDLER

Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR) ist eine führende Investmentbank, die Kunden helfen will, die Macht von Partnerschaften durch „Realize the Power of Partnership“ zu realisieren. In den USA werden Wertpapiermakler- und Investmentbanking-Dienste durch Piper Sandler & Co., Mitglied von SIPC und NYSE, angeboten; in Europa durch Piper Sandler Ltd., genehmigt und reguliert von der U.K. Financial Conduct Authority und in Hongkong durch Piper Sandler Hong Kong Limited, genehmigt und reguliert durch die Securities and Futures Commission. Private Equity-Strategien und festverzinsliche Beratungsdienste werden über separat registrierte Beratungsunternehmen angeboten.

