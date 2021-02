BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der Kinderkommission im Bundestag, Norbert Müller, hat ein klares politisches Konzept gefordert, um den Wiedereinstieg in den Kita- und Schulbetrieb zu ermöglichen. Eine solche Strategie müsse "verbindliche Testungen und frühere Impfungen für das Personal in allen Bildungs- und Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder beinhalten", sagte der Linken-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es brauche eine Bildungs-Strategie in der Corona-Krise, die aus mehr als Distanzunterricht und das Warten auf sinkende Inzidenzzahlen bestehe, sagte Müller im Vorfeld der Bund-Länder-Beratungen an diesem Mittwoch./jrz/DP/zb