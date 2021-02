Um die Menschen mehr über den Urlaub wissen zu lassen und ihr Verständnis der chinesischen Kultur zu vertiefen. CNPIEC lanciert www.chinesenewyearwiki.com , eine Website zum chinesischen Neujahrsfest. Die Website stellt chinesische Neujahrsbräuche, Kenntnisse des chinesischen Tierkreises, Neujahrsgrüße und Neujahrsspezialitäten vor. Mit Unterstützung von Verlagen unter der Leitung der China Publishing Group ( www.cpgchinesenewyear.com ) werden auf der Website auch Publikationen und kulturelle und kreative Produkte rund um das Frühlingsfest präsentiert. Bücher wie "Flavor of the Year" beschreibt die kulturellen Bräuche im Zusammenhang mit dem besonderen Urlaub im Detail.

PEKING, 10. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Das chinesische Neujahrsfest, auch bekannt als Frühlingsfest, ist der wichtigste und festlichste Feiertag des Jahres für Chinesen auf der ganzen Welt. Am 12. Februar 2021 beginnt das Ochsenjahr im chinesischen Tierkreis. In der chinesischen Kultur wird der Ochse oft als ehrlich, fleißig, fleißig, zuverlässig, entschlossen und methodisch beschrieben. Die Tradition sagt, dass das Jahr des Ochsen Wohlstand, Erfolg in der Wirtschaft und Karriere bringen wird.

Neben der Wissensbasis des chinesischen Neujahrs verfügt der Standort auch über einen virtuellen Showroom, in dem Sonderausstellungen zu chinesischer Kultur und Feiertagen stattfinden. Besucher können auch über Instagram (@ChineseNewYearWiki) interagieren, um die Freude am Urlaub zu teilen.

ChineseNewYearWiki arbeitet auch mit stationären Buchhandlungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Frankreich, Japan, Großbritannien, Singapur und der Mongolei zusammen. Besucher können Bücher und andere Neujahrsgeschenke von teilnehmenden Geschäften kaufen.

Die China Publishing Group Corporation (CPG) ist Chinas größte und einflussreichste Handels- und Fachverlagsgruppe. Auf internationaler Ebene war es die einzige chinesische Verlagsgruppe, der es in die Liste der Top 500 Asia Brand schaffte. Sie führt das Land mit 7 % des inländischen Marktanteils im Buchhandel an und belegt damit seit 13 Jahren in Folge Platz 1. CPG besitzt 28 Verlage, Buchhandlungen und Büros in Übersee, deren Geschäftstätigkeit sich auf über 130 Länder und Regionen erstreckt.

China National Publications Import and Export (Group) Corporation (CNPIEC) ist der größte Importeur und Exporteur im chinesischen Verlagswesen und in der internationalen Branche für die Organisation von Buchmessen. Mit dem Ziel, uns zu einem digitalen Makler und Großhändler von Weltklasse zu entwickeln, baut CNPIEC eine Gruppenstruktur auf, die Aktivitäten wie Import und Export von Publikationen, digitale Ressourcendienste, internationale Ausstellungsdienste, Drucken auf Anfrage, internationales Verlagswesen, Kulturhandel, Finanz- und Immobilienwesen umfasst.

