Die Erde dreht sich laut neuesten Geodaten immer schneller. Diese nun wissenschaftlich bestätigte Erkenntnis haben wohl die meisten auch schon persönlich erfahren können.

Mit jedem abgelaufenem Lebensjahr vergeht die Zeit gefühlt schneller. Auch wenn das Leben in Deutschland durch den LockDown seit über zehn Monaten - und nach dem frostigen Wintereinbruch noch einmal etwas stärker - eingeschränkt ist, so muss jeder Mensch und jedes Unternehmen jeden Tag aufs Neue entscheiden, welche wichtigen Dinge getan oder unterlassen werden. Dieses Tun oder Unterlassen entscheidet auch immer wieder aufs Neue, wer mittel- und langfristig Erfolg hat und wer nicht. Nirgendwo geht dieser Ausleseprozess aber schneller als an der Börse. Welche Unternehmen gut gerüstet sind, soll heute thematisiert werden.



