BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zur Uefa-Entscheidung:

"Dass einem großen Verband wie der Europäischen Fußball-Union (Uefa) nichts anderes einfällt, als Fußballspiele einfach nur in Länder zu verschieben, in denen gespielt werden darf, ist dauerhaft schädlich. Das ist kein Konzept, sondern dient nur dazu, das Millionengeschäft am Laufen zu halten. Vereine, die sich weigern, ihre Heimspiele ins angeblich sichere Ausland zu verlegen, verlieren das Spiel 0:3, so sieht es der Strafenkatalog der Uefa vor. Und die europäische Politik schaut tatenlos zu, wie ein Sportverband einen Fußballverein unter Druck setzt, sich dem Lockdown zu entziehen. Der Fußball muss sich seit Monaten fragen lassen, ob er den Bezug zur Realität verloren hat. Die Antwort lautet: Ja, das hat er."/yyzz/DP/he