FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 10. Februar: ^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen (Call 9.00 h)

07:00 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen

07:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen

07:15 DEU: Dic Asset, Jahreszahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen (Call 10.00 h) 07:30 DEU: Delivery Hero, Trading Update Jahr 2020

07:35 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Siemens Energy, Hauptversammlung (online)

10:00 GBR: Shell Strategy Day

10:00 LUX: Stabilus, Hauptversammlung

11:00 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pk (online)

11:30 DEU: Digitales FDP-Pressegespräch zum Untersuchungsausschuss Wirecard-Skandal mit Florian Toncar, finanzpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion 12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen

12:55 USA: Under Armour, Q4-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q4-Zahlen

13:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen

17:45 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen

18:30 DEU: Metro AG, Q1-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen

22:05 USA: Zynga, Q4-Zahlen

22:05 USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUS: Cimic, Jahreszahlen

DNK: Vestas, Jahreszahlen

DNK: DSV Panalpina, Jahreszahlen

JPN: Toyota Motor, 9Monatszahlen

NLD: Adyen, Jahreszahlen

NLD: Euronext, Jahreszahlen

NOR: DNB ASA, Jahreszahlen

NOR: Equinor, Jahreszahlen

NOR: Storebrand, Jahreszahlen

USA: Altice USA, Q4-Zahlen

USA: International Flavors & Fragance, Q4-Zahlen

USA: iRobot, Q4-Zahlen

USA: Sonos, Q1-Zahlen