Yahsat gibt neue Vorstandsernennungen und Chief Executive Officer bekannt

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - Die Al Yah Satellite Communications Company

(Yahsat) hat die Ernennung von drei neuen Mitgliedern in ihr Board of Directors

bekannt gegeben. Musabbeh Al Kaabi, CEO der UAE Investments Plattform bei

Mubadala Investment Company PJSC (Mubadala), wird die Position des

Vorstandsvorsitzenden übernehmen, und Badr Al Olama, Executive Director der UAE

Clusters Einheit innerhalb der UAE Investments Plattform von Mubadala, wird als

Vorstandsmitglied beitreten.



Masood Sharif Mahmood wird ebenfalls dem Board of Directors beitreten. Er tritt

mit Wirkung zum 18. April von seiner derzeitigen Rolle als CEO der Yahsat Group

zurück, nachdem er diese Rolle fast 9 Jahre lang innehatte. Ali Al Hashemi, der

derzeitige CEO der Thuraya Telecommunications Company und der General Manager

von Yahsat Government Solutions, wird ab dem 18. April 2021 den Posten des neuen

Chief Executive Officer der Yahsat Group übernehmen.









Musabbeh Al Kaabi kommentierte die Ankündigung: "Der heutige Wechsel ist ein

Beleg für Yahsats Engagement, die Position des Unternehmens als robuster

Marktführer und weltweit anerkannter ICT-Champion zu stärken, sowie für die

effektive Nachfolgeplanung, um Talente aufzubauen, die geeignet sind, das

zukünftige Wachstum des Unternehmens voranzutreiben."



In seiner Rolle bei Mubadala beaufsichtigt Musabbeh Al Kaabi das Portfolio, das

die kontinuierliche Beschleunigung und Transformation der VAE unterstützt, indem

es in nationale Champions investiert, lebendige Industrie- und Handelscluster

fördert und Partnerschaften mit globalen Unternehmen von Weltrang eingeht.

Musabbeh ist auch Mitglied des Investment Committee von Mubadala und spielt eine

strategische Rolle, indem er bei allen wichtigen Investitionsentscheidungen im

Zusammenhang mit allen Sektoren und Geschäftsbereichen von Mubadala berät.



Badr Al Olama bringt als Executive Director der UAE Clusters Unit innerhalb der

UAE Investments Platform von Mubadala eine Fülle von Fachkenntnissen in den

Vorstand ein. Er beaufsichtigt ein vielfältiges Portfolio von Vermögenswerten in

verschiedenen Sektoren, darunter Technologie, Luft- und Raumfahrt und

Gesundheitswesen, sowie die Entwicklung neuer Sektoren zur weiteren

Diversifizierung der Wirtschaft der VAE, wie saubere Energie und

Biowissenschaften.



Mit der Berufung von Masood Sharif Mahmood in den Vorstand wird sichergestellt,

dass die Gruppe weiterhin von seiner umfangreichen Erfahrung und langjährigen

Führungsrolle in der Satellitenindustrie sowie seiner Rolle als leitender

Anteilseigner in mehreren Unternehmen der VAE und im Ausland profitieren wird.

In dieser Funktion wird Masood eng mit dem Managementteam zusammenarbeiten, um



