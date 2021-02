Green Street übernimmt React News, führender Anbieter exklusiver Nachrichten und Einblicke im europäischen Immobiliensektor

-Die zweite Akquisition des Unternehmens erweitert das europaweite Nachrichten- und Produktangebot-

NEWPORT BEACH, Kalifornien, 10. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Green Street, der führende Anbieter von verwertbaren Informationen zu gewerblichen Immobilien in den USA und in Europa, hat React News erworben, einen in London ansässigen Abonnementanbieter von marktführenden Nachrichten zu gewerblichen Immobilien. Die Transaktion ist die zweite Akquisition von Green Street innerhalb eines Jahres und steht mit den Wachstumsplänen und dem strategischen Fahrplan des Unternehmens im Einklang. Durch verbesserte Nachrichten-, Forschungs-, Daten-, Analyse- und Beratungsdienste soll ein Mehrwert für die Kunden geschaffen werden. Details zur Transaktion und zu den finanziellen Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

„Diese Übernahme beschleunigt unser Ziel, exklusive und differenzierte Nachrichten in Europa anzubieten, um das US-Nachrichtenprodukt von Green Street zu erweitern und unser bestehendes europaweites öffentliches und privates Marktforschungs- sowie Daten- und Analysegeschäft zu stärken", erklärte Jeffry Stuek Jr., Chief Executive Officer von Green Street. „React News hat ein unglaubliches Angebot entwickelt, das Aktivitäten auf dem Immobilienmarkt durch zeitnahe Einblicke vorantreibt und gut zu Green Street passt. Wir freuen uns darauf, unsere talentierten Teams zusammenzubringen und unseren renommierten Pool aus erfahrenen Journalisten zu vergrößern."