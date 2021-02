DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA: AURELIUS Tochter Conaxess Trade setzt Expansionskurs mit Übernahme der schwedischen Movement Group fort 10.02.2021 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Movement Group ist ein führendes schwedisches Vertriebs-, Marketing- und Distributionsunternehmen für schnelldrehende Konsumgüter, das sowohl Full-Service-Vertrieb als auch Außendienstleistungen anbietet

- Die strategische Add-on-Transaktion stärkt Conaxess Trade Sweden maßgeblich im Außendienst, bei der Platzierung von Markenprodukten in den Geschäften und im Full-Service-Vertrieb eines sehr attraktiven Markenportfolios

- Add-on-Akquisitionen als strategisches Element zur Stärkung der Portfoliounternehmen von AURELIUS

München (Deutschland) / Sundbyberg (Schweden), 10. Februar 2021 - Die Conaxess Trade Group, ein Konzernunternehmen der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8), erwirbt die schwedische Movement Group (www.movementgroup.com) von privaten Eigentümern. Die Conaxess Trade Group vertreibt exklusiv schnelldrehende Konsumgüter (Fast Moving Consumer Goods, FMCG) an große Einzelhandelsorganisationen in sechs europäischen Ländern und ist in Skandinavien am Markt sehr präsent. Add-on-Akquisitionen sind ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von Conaxess zum Ausbau seiner Marktpräsenz in der Region.

Movement, mit Sitz in Malmö, Schweden, zählt zu den führenden schwedischen Distributoren von FMCG-Produkten und beliefert Lebensmittelgeschäfte, Convenience Stores, Sport- und Freizeithändler sowie Foodservice-Anbieter mit Produkten renommierter Markenanbieter. Das Unternehmen bietet kundenspezifische Serviceleistungen in den Bereichen Logistik und Distribution, Marketing, Key Account Management und Vertriebsunterstützung an. Aufgrund der über 90-jährigen Markterfahrung und starken Marktperformance von Movement, des hohen Ansehens bei den aktuellen Markenpartnern sowie einer schlagkräftigen Außendienstorganisation bedeutet diese Übernahme für Conaxess Trade Sweden vor allem mehr Leistungsfähigkeit bei Außendienstlösungen und beim Vertrieb eines attraktiven Markenportfolios. Die finanziellen Details dieser Transaktion werden vertraulich behandelt.