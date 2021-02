Basilea gibt positive Topline-Ergebnisse aus Phase-2-Studie FIDES-01 mit Derazantinib bei Patienten mit Gallengangkrebs (iCCA) und Fusionen des FGFR2-Gens bekannt

Klinischer Wirksamkeitsnachweis (Proof of Concept) für Derazantinib-Monotherapie bei FGFR2-Genfusions-positivem iCCA

20.4% objektive Ansprechrate und 6.6 Monate (Median) progressionsfreies Überleben sind konsistent mit früher veröffentlichten Interim-Ergebnissen

Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil bestätigt





Basel, 10. Februar 2021

Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute Topline-Ergebnisse aus der Kohorte 1 der Phase-2-Studie FIDES-01 bekannt. In dieser Studie wird die Antitumor-Wirkung des oral verabreichten Fibroblasten-Wachstumsfaktor Rezeptor (FGFR) Inhibitors Derazantinib bei Patienten mit inoperablem oder fortgeschrittenem intrahepatischem Cholangiokarzinom (engl. iCCA, eine Form von Gallengangkrebs) mit bestätigten FGFR2-Genfusionen untersucht.1 Die Patientenrekrutierung für Kohorte 1 war im Juli 2020 abgeschlossen worden. Für Kohorte 2 der FIDES-01-Studie, in der die Wirksamkeit von Derazantinib bei iCCA-Patienten mit Mutationen oder Amplifikationen des FGFR2-Gens untersucht wird, läuft die Patientenrekrutierung noch.