Presseinformation



DIC Asset AG: Herausragende Performance im Corona-Jahr 2020

* Alle Ziele wurden erreicht und sogar übertroffen



* Höhere Dividende: 0,70 Euro pro Aktie (Dividendenrendite von 5,2%)

* Operatives Ergebnis FFO von 96,5 Mio. Euro übertrifft Vorjahr und Prognose



* Wert des Eigenbestands steigt like-for-like um rund 3,4%

* Perspektive 2021: Weiteres Wachstum und FFO-Anstieg von mehr als 10% auf 106 bis 110 Mio. Euro



* Mittelfristiges Ziel: Assets under Management von 15 Mrd. Euro - Plus von 50%



Frankfurt am Main, 10. Februar 2021. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat heute den Konzernabschluss für 2020 veröffentlicht. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr trotz der Pandemie seine Ziele vollständig erreicht und sogar übertroffen. Das Geschäftsmodell der DIC Asset AG hat bewiesen, dass es auch in Krisenzeiten stabil ist und das Potenzial zu signifikantem Wachstum hat.



Das Unternehmen konnte seine Immobilienplattform deutlich ausbauen und erreichte mit Transaktionen in Höhe von 2,5 Mrd. Euro erneut einen Rekord. Zum Jahreswechsel wurde zudem der Logistikspezialist RLI Investors erworben, mit dessen Kompetenzen sich das Unternehmen in Zukunft verstärkt im Bereich Logistik engagieren wird. Die DIC Asset AG plant mittelfristig den Ausbau ihrer Assets under Management auf rund 15 Mrd. Euro und definiert damit erneut ein klares Wachstumsziel.



Die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges kommentiert: "Wir zeigen mit unseren Zahlen aus dem Jahr 2020, dass wir auch in der Krise dynamisch und damit vor allem erfolgreich agieren. Unser einzigartiges Geschäftsmodell hat sich gerade in besonderen Zeiten bewährt. Wir bilden nämlich eine Plattform für sich optimal ergänzende Segmente. Die Kombination aus Bestandsimmobilien und den Dienstleistungen für institutionelle Kunden ist ertragsstark und krisenresistent. Damit werden wir auch in Zukunft stabil und erfolgreich sein."