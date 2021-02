True Leaf will Zentrum für handwerkliches Cannabis in BC etablieren Nachrichtenquelle: IRW Press | 10.02.2021, 07:30 | 66 | 0 | 0 10.02.2021, 07:30 | Der True Leaf Campus wird die erste Einrichtung ihrer Art sein, die die wachsende Gemeinschaft für handwerkliches Cannabis in BC bedienen wird 9. Februar 2021 – Vernon, B.C. – True Leaf Brands Inc. („True Leaf“ oder das „Unternehmen“) (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFD) (FWB: TLAA) kündigt einen strategischen Plan an, um der wachsenden Gemeinschaft für handwerkliches Cannabis in British Columbia die von ihr benötigten Dienstleistungen zu bieten. Die Cannabisbranche in BC besteht derzeit aus einer Mischung von Anbaubetrieben, die den Regeln vor der Legalisierung unterstehen, sowie nach dem Cannabis Act lizenzierten Produzenten, die strengen Anforderungen an die Qualitätssicherung, Sicherheit und den Vertrieb unterliegen. Die Einrichtung des Unternehmens, der True Leaf Campus, wird Anbaubetrieben und Mikro-Züchtern, die nach einem Zugang zum legalen Markt streben, bedienen. Mikro-Züchter müssen strenge Widmungs-, Sicherheits-, Qualitäts- und Produktionsanforderungen erfüllen, um eine Lizenz zu erlangen, und können ihr Produkt erst dann im Großhandel an lizenzierte Standardverarbeitungsbetriebe wie True Leaf verkaufen. Die Einrichtung auf dem True Leaf Campus in Lumby (BC) wird ein ganzes Spektrum von Dienstleistungen und „Seed-to-Shelf“-Lösungen (Anm.: vom Saatgut zum Verkaufsregal) anbieten: - Unterstützung hinsichtlich der Anforderungen an den Betrieb entsprechend der Standardbetriebsverfahren und die Herstellung von Produkten gemäß den Qualitätsvorgaben von Health Canada - Genetische Reinigung, Vermehrung und Klonen - Verarbeitung und Verpackung - Mögliche Lizenzgebühren oder Vertrieb über die Vertriebskanäle von True Leaf Das Unternehmen ist einzigartig aufgestellt, um die Gemeinschaft für handwerkliches Cannabis in BC zu unterstützen, nachdem es Zugang zu Hunderten von angestammten Anbaubetrieben im Okanagan Valley, den Kootenays, dem Fraser Valley und auf Vancouver Island hat. „Cannabis aus BC steht weltweit für Qualität - dieser Ruf baut auf der Leidenschaft und der harten Arbeit der handwerklichen Gemeinschaft auf. Nun ist es an der Zeit für diese Gemeinschaft, zu brillieren, und wir wollen sie dabei unterstützen“, meint True Leaf-CEO Darcy Bomford. „Unsere Mission besteht darin, als Verfechter für die handwerkliche Cannabisgemeinschaft aufzutreten, indem wir ihnen die erforderlichen Dienstleistungen anbieten und ihren Produkten den Weg auf den legalen Markt ebnen.“ Seite 2 ► Seite 1 von 4



