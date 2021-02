Delivery Hero schließt das Jahr mit einem starken Quartal ab - Bestellungen erneut fast verdoppelt

Delivery Hero setzt seinen starken Wachstumskurs im 4. Quartal 2020 fort, Bestellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr auf fast 423 Millionen verdoppelt

Zu den zahlreichen Segment-Highlights zählt der GMV-Anstieg im Segment Europe um 87% auf Basis konstanter Wechselkurse, während das Segment Asia im vierten Quartal 2020 fast so viele Bestellungen generierte wie im gesamten Jahr 2019. Auch die Segmente MENA und Americas zeigten eine starke Entwicklung mit einem Anstieg des GMV um 57% bzw. 136% auf Basis konstanter Wechselkurse

Das Ziel, bis Ende 2020 400 Dmarts zu betreiben, wurde mit 491 Dmarts weltweit zum Ende des vierten Quartals 2020 übertroffen - weiteres Wachstum bleibt im Fokus

- Delivery Hero SE ("Delivery Hero") gibt heute bekannt, dass sich die Bestellungen im vierten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahr auf den Rekordwert von 423 Millionen (+96%) fast verdoppelt haben. Die weltweit führende lokale Lieferplattform kann damit ihren starken Wachstumskurs fortsetzen. Hierbei wurden 63% der Bestellungen von Delivery Hero selbst ausgeliefert (2019 Q4: 44%), was die zu Beginn des Jahres gesetzte Erwartung übertrifft. Die Gesamtumsätze der Gruppe stiegen im vierten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahr um 93% auf 933 Millionen EUR, womit Delivery Hero das achte Quartal in Folge ein Umsatzwachstum von rund 100% vorweisen kann. Das GMV stieg um 70% gegenüber dem Vorjahr (auf Basis konstanter Wechselkurse um 83% gegenüber dem Vorjahr) auf 3,9 Milliarden EUR.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: "Wir hatten ein starkes viertes Quartal in einem Jahr, das in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich war. Während wir unsere Bestellungen und Umsätze fast verdoppeln konnten, leisteten wir mit unserem Service einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag in einer schwierigen Zeit: Wir haben die Menschen in unseren Märkten sicher und zuverlässig mit Lebensmitteln und Haushaltsprodukten versorgt, lokale Unternehmen unterstützt, Arbeitsplätze auf der ganzen Welt aufrechterhalten und dadurch unsere Werte wirklich mit Leben gefüllt. Mit Blick auf das Jahr 2021 bin ich zuversichtlich, dass wir unsere Erfolgsgeschichte fortsetzen und unser Ziel erreichen werden, unseren Kunden alles zu liefern, und das aus ihrer lokalen Umgebung."