Great Northern Hydroponics erwartet nach der Implementierung der LEDs von Fluence jährliche Einsparungen in Höhe von 150.000 kanadischen Dollar

Fluence by OSRAM (Fluence), ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Lebensmittel- und Cannabisproduktion, und Great Northern Hydroponics, ein Gewächshaus in Ontario, Kanada, in dem mehr als zehn Tomatensorten angebaut werden, gaben heute bekannt, dass die Zusammenarbeit der Unternehmen bei der LED-Implementierung geschätzte 150.000 kanadische Dollar an jährlichen Betriebskosten für das Gewächshaus einsparen wird. Das Projekt qualifizierte sich außerdem für eine Förderung durch das Save on Energy-Retrofit-Programm des IESO (Independent Electricity System Operator), das die Vorabkosten für die Aufrüstung der Beleuchtungstechnologie deutlich reduzieren wird.

Great Northern Hydroponics 28 Hektar große Anlage produziert jährlich 9 Tausend Tonnen Premium-Tomaten. Die hydroponischen Gewächshäuser schaffen durch ein ausgeklügeltes Klimakontrollsystem optimale Wachstumsbedingungen sowie eine biologisch kontrollierte Umgebung, um Schädlingsbefall zu verhindern. Die LED-Technologie von Fluence wurde auf 4 Hektar des Tomatengewächshauses der Anlage nachgerüstet. An der Spitze des Anbaubetriebs von Great Northern Hydroponics stehen Guido van het Hof, Präsident und Geschäftsführer des Unternehmens, und Dean Bernardes, Vice President of Operations. Beide verfügen über jahrzehntelange Erfahrung im Anbau von qualitativ hochwertigen Pflanzen unter Einsatz der fortschrittlichsten Anbautechnologie der Branche.

„Wir bauen seit mehr als 20 Jahren Tomaten an“, so Van het Hof. „Als einer der ersten Züchter in unserer Region, der Pflanzen in einer kommerziellen Produktionsumgebung beleuchtet hat, haben wir uns intensiv mit der Erforschung und Optimierung von spektralen Strategien für das Pflanzenwachstum und die Pflanzenqualität befasst. Seit dem Aufkommen der LED-Technologie war ich besonders neugierig darauf, wie sich Breitspektrum-LEDs auf die Pflanzenentwicklung auswirken könnten. Basierend auf unseren jahrelangen Forschungen und Versuchen haben wir herausgefunden, dass Pflanzen unter Breitspektrum-Licht hervorragend wachsen—mit höheren Erträgen und einem höheren Gewicht der Früchte.“

Van het Hofs mehrjähriger Einsatz für die Erforschung der neuesten Entwicklungen und Strategien für LED-Beleuchtung im Gartenbau macht führenden Forschungsuniversitäten und einigen der weltweit größten Anbaubetriebe Konkurrenz. In seinem Bestreben, die optimale spektrale Strategie für die Produktion von Weinreben zu finden, leitete Van het Hof verschiedene Versuche mit Hochdruck-Natriumdampflampen sowie mit LED-Technik. Während seiner jahrzehntelangen Untersuchungen konnte Van het Hof signifikante Vorteile der Breitspektrum-LED-Technologie feststellen. Er berichtete von einer Steigerung der Biomasse- und Fruchtproduktion sowie von signifikanten Energieeinsparungen—Einsparungen, die es dem Team von Great Northern Hydroponics ermöglichten, das „Save on Energy Retrofit“-Programm zu nutzen, das Landwirten Anreize für Upgrades der energieeffizienten Beleuchtung bietet.