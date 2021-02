Im konkreten Fall hat sich das Paar zum Jahreswechsel 2020/2021 über die Hürde von 1,3515 USD hinweggesetzt und damit den seit Mitte 2018 laufenden Bodenbildungsprozess abgeschlossen. Die Folge waren zuletzt Kursgewinner an 1,3803 USD, weitere Zugewinne des britischen Pfundes sind wie bereits in der letzten charttechnischen Besprechung vom 20. Januar 2021: „GBP/USD: Pullback schon zu Ende?“ zu favorisieren. Allerdings sollten Investoren nicht vergessen ihr Stopp-Management nun etwas strenger anzupassen.

Wie am Schnürchen gezogen

Kurzfristig könnte das Paar GBP/USD an dem Widerstandsbereich aus Anfang 2018 um 1,38 USD ins Stocken geraten. Übergeordnet allerdings werden weitere Gewinne an glatt 1,40 sowie an die Höchststände aus Anfang 2018 bei 1,4377 USD favorisiert. Als Anlageinstrument kann hierzu weiterhin auf das bekannte Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ2R0V gesetzt werden. Ins bärische Lager würde das Paar dagegen bei einem Kursstand von unter 1,34 USD wechseln, Abschläge auf 1,32 bzw. 1,2675 USD kämen dann nicht überraschend.