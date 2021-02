JLT Mobile Computers gründet Software-Tochter zur Beschleunigung seiner servicebasierten Wachstumsstrategie

Växjö, Schweden, 10. Februar 2021 * * * JLT Mobile Computers , ein führender Entwickler und Hersteller robuster Computer für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, gibt die Gründung einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft für Softwareentwicklung sowie die Ernennung von Andreas Nivard zum Geschäftsführer des neuen Unternehmens bekannt, das unter dem Namen JLT Software Solutions firmiert. Im Laufe der nächsten Jahre plant JLT seine Software-Tochter durch Einstellung eines starken Entwicklungsteams mit solider Software-Expertise weiter auszubauen. Mit der Firmengründung geht JLT einen weiteren wichtigen Schritt bei der Umsetzung seiner langfristigen Wachstumsstrategie, in deren Mittelpunkt die Bereitstellung umfassender IT-Lösungen, ergänzender Produkte und Dienstleistungen für Industriesektoren mit anspruchsvollen Einsatzbedingungen steht.

Mit der Ernennung eines Geschäftsführers für die Leitung der eigenständigen neuen Tochtergesellschaft für Softwareentwicklung unternimmt JLT den nächsten strategischen Schritt, sich zu einem Anbieter ganzheitlicher robuster IT-Lösungen zur Produktivitätssteigerung in Lagerhaltung und Logistik zu entwickeln

Ziel der Investition ist es, mit neuen Softwarelösungen und einem skalierbaren Dienstleistungsangebot rund um die branchenweit bekannten robusten Computer von JLT optimale Kundenwertschöpfungs- und Wettbewerbsvorteile zu schaffen. So plant JLT zum Beispiel, die bestehende Sensortechnologie sowie das Funktionsangebot der jüngsten JLT-Fahrzeugterminal-Generation, bestehend aus dem Windows-basierten JLT6012- und dem kommenden Android-10-basierten JLT6012A-Computer (siehe separate Pressemitteilung JLT Mobile Computers kündigt Pilotprogramm für seine brandneuen robusten Android-10-Fahrzeugterminals an, 2021-02-10), zu nutzen, um neue mobile Gerätemanagement- und IoT (Internet of Things)-Lösungen anzubieten, die effizientere Arbeitsabläufe gewährleisten, Ausfallzeiten minimieren und die Sicherheit erhöhen.

„Das Ziel von JLT ist es, profitabel und schneller als der Rest des Marktes zu wachsen. Dazu beruht eine der drei Säulen unserer Wachstumsstrategie auf der Entwicklung ganzheitlicher Lösungen mit erhöhtem Servicegehalt“, erklärt Per Holmberg, CEO von JLT Mobile Computers. „Ein Schlüssel zur Schaffung eines skalierbaren Serviceangebots ist die Entwicklung von flexiblen Softwarelösungen. Da die derzeitige Expertise von JLT hauptsächlich in der Hardware-Entwicklung liegt, bin ich stolz und froh, Andreas Nivard im JLT-Team willkommen zu heißen, der mit seiner soliden Software-Branchenerfahrung unser neues Unternehmen leiten wird.“