JLT Mobile Computers kündigt Pilotprogramm für seine brandneuen robusten Android-10-Fahrzeugterminals an

Als jüngste Neuentwicklung auf Basis der etablierten JLT-Produktplattform ist der neue JLT6012A-Computer mit Qualcomm Snapdragon 660 RISC-Prozessor die perfekte Lösung für die wachsende Nachfrage nach Android-Fahrzeugcomputern in der Lagerlogistik

Växjö, Schweden, 10. Februar 2021 * * * JLT Mobile Computers, ein führender Entwickler und Hersteller robuster Computer für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, gibt den Start eines Pilotprogramms für den neuen JLT6012A-Fahrzeugcomputer bekannt, der dank Android-10-Unterstützung Produktivitätssteigerungen in der Lagerhaltung und anderen Logistikbereichen ermöglicht. Mit der Erweiterung seiner erfolgreichen JLT6012-Plattform um ein Android-10-Fahrzeugterminal liefert JLT seinen Kunden mehr Komfort und zahlreiche neue Möglichkeiten für den Einsatz in Gabelstaplern und vielen anderen Fahrzeugtypen. Im Anschluss an die erfolgreiche Auslieferung der ersten JLT6012A-Vorabversion im Januar sind nun weitere interessierte Kunden aufgerufen, den neuen Fahrzeugcomputer im Rahmen des Pilotprogramms zu testen.

Der Marktanteil von Android im Smartphone-Bereich liegt weltweit bei 85%1. Mehr als eine Milliarde Benutzer sind mit der Bedienoberfläche von Android vertraut. Rund um das Betriebssystem hat sich ein breites Software- und Entwickler-Ökosystem entwickelt, was Android zu einer perfekten Ergänzung von Microsoft Windows-basierten Systemen und Infrastrukturen macht. Zudem bietet sich Android auch als Migrationslösung für den Umstieg von älteren, unlängst abgekündigten Windows CE, Windows Mobile und Windows Embedded Legacy-Systemen an.

„Mehr als eine Milliarde Menschen nutzen Android tagtäglich und es ist kaum überraschend, dass die Nachfrage nach Android-Lösungen auch in der Industrie und am Arbeitsplatz weiter steigt“, sagt Per Holmberg, CEO von JLT Mobile Computers. „Als eines der ersten Unternehmen, die industrielle Fahrzeugcomputer mit Android auf den Markt gebracht haben, ist JLT perfekt positioniert, um Kunden ein durchgehendes Produktangebot mit Android-Betriebssystem und der notwendigen Software-Basis bereitzustellen, das sowohl Handheld-Computer als auch Fahrzeugterminals umfasst. In seiner Kombination mit Android 10 vereinfacht der neue JLT6012A-Computer sowohl die Bedienung als auch die Wartung und das Gerätemanagement erheblich, was zu höherer Effizienz und Produktivität in Warenlagern und anderen Logistikumgebungen führt.“