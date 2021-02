BARCLAYS belässt AMS auf 'Underweight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Gardiner

Analysiertes Unternehmen: AMS

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 17

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMS nach Zahlen zwar von 17 auf 19 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. In Kombination untermauerten die Umsätze im vierten Quartal, der schwächer werdende Ausblick und die Begleitaussagen des Managements seine Bedenken bezüglich des Sensorenherstellers, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel begründete er vor allem mit einem verbesserten Trend bei der Tochter Osram./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 23:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2021 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.