HAMBURG (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie bremst den Konsumgüterkonzern Beiersdorf aus. Während viele Konkurrenten zuletzt von der Coronana-Pandemie profitieren, weil Kunden im Regal verstärkt nach Reinigungs- und Desinfektionsmitteln greifen, spüren die auf Hautpflege spezialisierten Hamburger eine maue Nachfrage. Der seit Anfang 2019 amtierende Konzernchef Stefan De Loecker übt sich daher in hanseatischer Zurückhaltung. Was bei Beiersdorf los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

Beiersdorf hat in den ersten neun Monaten erheblich weniger umgesetzt als im Vorjahr. Zwar gab es erste Verbesserungstendenzen. So hellte sich im dritten Quartal die Stimmung auf, und der Nivea-Konzern konnte währunsbereinigt wieder ein kleines Plus erzielen. Doch De Loecker hat das Jahr so gut wie abgehakt. So lasse sich nicht vorher sagen, wann sich die Situation wieder nachhaltig entspannen werde, räumte er bei der Vorlage der Neunmonatsumsätze Ende Oktober ein. So gebe es wenig Anhaltspunkte, dass das Schlussquartal besser laufen werde, als das dritte Quartal. Beiersdorf will am 17. Februar seinen Geschäftsbericht für 2020 vorlegen.

Als weitere Belastung dürften sich dabei der im November verhängte erneute Lockdown mit geschlossenen Geschäften sowie der weiter am Boden liegende Tourismus erweisen. Im Konsumentengeschäft leidet darunter vor allem die Luxuspflegemarke La Prairie, deren Erlöse in den ersten neun Monaten um mehr als ein Drittel einbrachen. La Prairie wird viel in Flughäfen verkauft und ist vom Reisemarkt als wichtigstem Vertriebskanal abhängig.

Auch das Geschäft mit Nivea-Produkten ging deutlich zurück, im Reisemonat Juni etwa verzeichnete Beiersdorf herbe Einbußen im Geschäft mit Sonnenschutzprodukten. Im dritten Quartal konnte das Flaggschiff der Hanseaten das Minus eingrenzen. Allein das Geschäft mit dermatologischer Hautpflege entwickelte sich robust und konnte zulegen.

Aber auch das Klebstoffgeschäft Tesa leidet unter der Pandemie, vor allem jenes mit Industriekunden. Besonders betraf dies die Autoindustrie. Diese konnte sich inzwischen schneller erholen als gedacht, was sich im dritten Quartal positiv auf die Tesa-Umsätze auswirkte.

Insgesamt ging Beiersdorf zuletzt für 2020 von Umsatzrückgängen auf dem Niveau der ersten neun Monate oder etwas besser sowie einer signifikanten Verschlechterung der Umsatzrendite aus. Als "signifikant" bezeichnet Beiersdorf dabei ein Minus von mehr als 0,50 Prozentpunkten. Im vergangenen Jahr hatte Beiersdorf eine bereinigte Ebit-Rendite von 14,5 Prozent erzielt. Beiersdorf will seine Zahlen für das Gesamtjahr am 17. Februar vorlegen.