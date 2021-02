Online-Handel beschert Zahlungsabwickler Adyen mehr Umsatz und Gewinn

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Boom beim Online-Handel und zur Kartenzahlung hat den niederländischen Zahlungsabwickler Adyen in der Corona-Krise weiter angetrieben. Während der deutsche Rivale Wirecard nach einem milliardenschweren Bilanzskandal Ende Juni in die Pleite stürzte, legte Adyen auch im zweiten Halbjahr weiter zu. Allerdings schlugen die monatelange Schließung von Ladengeschäften und der Einbruch der Reisebuchungen auf den Umsatz, wie das Unternehmen am Mittwoch in Amsterdam mitteilte.

Für die kommenden Jahre rechnet Adyen weiterhin mit einem jährlichen Umsatzplus von durchschnittlich mindestens rund 25 Prozent. Zudem soll langfristig ein größerer Teil der Erlöse als operativer Gewinn (Ebitda) beim Unternehmen hängen bleiben. Die entsprechende Ebitda-Marge soll von zuletzt 55 Prozent jetzt auf mehr als 65 Prozent steigen. Allerdings nannte das Unternehmen dafür keinen genaueren Zeitrahmen.