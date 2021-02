Oregon Symphony ernennt David Danzmayr zum neuen musikalischen Leiter

Das Oregon Symphony freut sich bekanntgeben zu dürfen, dass der berühmte österreichische Dirigent David Danzmayr sein nächster musikalischer Leiter sein wird und pünktlich zur 2021-2022-Saison und zum 125. Jubiläumsjahr des Symphonieorchesters anfängt. Danzmayr gilt als einer der talentiertesten Dirigenten der heutigen Zeit und war zuletzt als Chefdirigent des Philharmonie-Orchesters Zagreb und als musikalischer Leiter des ProMusica Chamber Orchestra tätig. Er hat Orchester in einigen der berühmtesten Konzerthallen in Deutschland, Italien, Schottland und großen Städten der USA dirigiert. Danzmayr übernimmt die Position am Oregon Symphony von dem hochgeschätzten musikalischen Leiter Carlos Kalmar, der diese in den letzten 18 Jahre innehatte.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210209006346/de/