Wirtschaftskalender: US-VPI und Powell-Rede

++ Europäische Märkte dürften leicht höher eröffnen ++ Chefs von der EZB, BoE und Fed halten Reden ++ VPI-Daten für Januar aus den Vereinigten Staaten ++

Die europäischen Aktienmärkte dürften heute nach einem freundlichen asiatischen Handel leicht höher eröffnen. Die US-VPI-Daten für Januar sind eine der wichtigsten Veröffentlichungen des Tages. Außerdem werden am Nachmittag Reden der Chefs der drei großen Zentralbanken - Fed, EZB und BoE - erwartet. Die Rede von Powell dürfte die interessanteste sein, da er über seinen Ausblick für die Wirtschaft sprechen wird.

Der US-Senat hat für das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump gestimmt und es wird erwartet, dass das Verfahren heute fortgesetzt wird. Da Trump jedoch bereits aus dem Amt ist, sollte dies keine Auswirkungen auf die Aktienmärkte haben.

08:45 Uhr | Frankreich | Industrieproduktion. Erwartung: 0,2% / Vorwert: -0,9% (im Monatsvergleich)

14:30 Uhr | USA | VPI für Januar.

Gesamtinflation. Erwartung: 1,5% / Vorwert: 1,4% (im Jahresvergleich)

Kerninflation. Erwartung: 1,5% / Vorwert: 1,6% (im Jahresvergleich)

16:00 Uhr | USA | Lagerbestände beim Großhandel für Dezember. Erwartung: 0,1% / Vorwert: 0,0% (im Monatsvergleich)

16:30 Uhr | DOE-Bericht zu Lagerbeständen

Rohöl. Erwartung: +1,3 Mio. Barrel

Benzin. Erwartung: +1,8 Mio. Barrel

Destillate. Erwartung: -0,8 Mio. Barrel

Wichtige Reden

14:00 Uhr | EZB-Präsidentin Lagarde

18:00 Uhr | BoE-Gouverneur Bailey

20:00 Uhr | Fed-Vorsitzender Powell

Wichtige US-Quartalsberichte

Coca-Cola (KO.US) - vor Markteröffnung

General Motors (GM.US) - vor Markteröffnung

Uber Technologies (UBER.US) - nach Börsenschluss



