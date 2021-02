„Das Geschäftsjahr 2020 war das bisher erfolgreichste in der Unternehmensgeschichte“ – Interview mit Roman Teufl, Deutsche Lichtmiete AG

Anleihen Finder: Hallo Herr Teufl, die Deutsche Lichtmiete AG emittiert erneut eine Unternehmensanleihe. Warum ist dieser Finanzierungsbaustein so „passend“ für Ihre Geschäftstätigkeit?

Die Deutsche Lichtmiete AG geht ihren Weg am Anleihemarkt weiter. Der „Light as a Service“-Anbieter hat zum 01. Februar 2021 eine neue sechsjährige Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3H2UH3) aufgelegt, die jährlich mit 5,25% verzinst wird. Mit der „Deutsche Lichtmiete EnergieeffizienzAnleihe 2027“ sollen bis zu 30 Mio. Euro eingesammelt werden. Interessierte Anleger können ab einer Mindestinvestitionssumme von 3.000 Euro einsteigen. Wir haben mit Roman Teufl, Geschäftsführer Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH, über die Unternehmensentwicklung und die Hintergründe der neuen Anleihe-Emission gesprochen .

Roman Teufl: Das Geschäftsmodell und das gesamte Unternehmen Deutsche Lichtmiete basieren auf Nachhaltigkeit. Das steht auch bei der Unternehmensfinanzierung im Vordergrund, die Finanzierung muss auf einem soliden Fundament stehen und gesichert sein. Diversifikation ist uns daher wichtig und wir haben uns 2018 entschieden, Anleihen zu konzipieren, die privaten und institutionellen Investoren ein ökologisches und renditestarkes Investment bieten.

Anleihen Finder: Immer wieder wird die Deutsche Lichtmiete AG mit Innovationspreisen ausgezeichnet. Können Sie unseren Lesern Ihr Geschäftsmodell (samt dessen Alleinstellungsmerkmal) noch einmal kurz und kompakt erläutern?

Roman Teufl: Ja, das stimmt, allein in den letzten vier Monaten konnten wir uns über mehrere Preise freuen. Darunter den Bundespreis Eco-Design, die höchste staatliche Auszeichnung für Ecodesign in Deutschland. Die Deutsche Lichtmiete wurde 2008 mit einem vollkommen neuartigen Geschäftsmodell gegründet. Es ging darum, Unternehmen den Umstieg auf energieeffiziente Beleuchtung möglichst einfach zu machen, um bestenfalls sofort mit dem Energiesparen anzufangen und nicht irgendwann. Der Ansatz war damals, eine Leasinggesellschaft für LED-Leuchten zu sein. Hinzu kamen dann nach und nach das Servicekonzept und die eigene Fertigung von besonders langlebigen LED-Industrieleuchten Made in Germany.