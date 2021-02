Auftragslage belebt sich, Transformation greift - Heidelberg hebt Margenziel für 2020/21 an

Heidelberg (ots) -



- EBITDA ohne Restrukturierungsergebnis steigt nach neun Monaten auf 147 Mio.

EUR (Vorjahr 117 Mio. EUR)

- Belebung der Nachfrage in China und Europa, Auftragseingang im Dezember 2020

erstmals wieder über Vorjahr

- Free Cashflow im 3. Quartal mit 42 Mio. EUR deutlich positiv

- Spürbare Erfolge der Unternehmenstransformation

- Ergebnisziel für Gesamtjahr 2020/21 angehoben: EBITDA-Marge ohne

Restrukturierungsergebnis von rund 7 % erwartet



Aufgrund der zunehmend spürbaren Erfolge der Unternehmenstransformation sowie

der anziehenden Nachfrage aus China und seit dem 3. Quartal auch aus Europa hebt

die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) ihr operatives Renditeziel für

das Gesamtjahr 2020/21 an. So erwartet das Unternehmen, dass die EBITDA-Marge

ohne Restrukturierungsergebnis auf rund 7 % ansteigen wird. Und dies, obwohl die

Corona-Pandemie im Gesamtjahr zu Umsatzeinbußen von rund 450 Mio. bis 500 Mio.

EUR im Vergleich zum Vorjahr (Vorjahresumsatz: 2.349 Mio. EUR) führen dürfte.

Bislang war Heidelberg von einer mindestens auf dem Vorjahresniveau von 4,3 %

liegenden EBITDA-Marge ausgegangen. Hoffnung macht für die kommenden Monate auch

die Tatsache, dass das Druckvolumen der Heidelberg-Kunden fast wieder den

Vorjahreswert erreicht hat und das Verpackungsdruckvolumen sogar über Vorjahr

liegt.







Heidelberg ermöglicht, trotz der massiven Covid-19-bedingten Belastungen ein

deutlich positives operatives Ergebnis zu erzielen. Wir haben finanziell und

bilanziell unsere Hausaufgaben gemacht. Nun zeigen sich Erholungstendenzen auf

den für uns wichtigen Märkten in China und Europa. Dies spiegelt sich in der

Erhöhung unseres EBITDA-Margenziels ohne Restrukturierungsergebnis auf rund 7 %

wider. Zudem stimmen uns das wachsende Interesse am Vertragsgeschäft und die

hohe Nachfrage nach unseren Ladestationen für die Elektromobilität optimistisch

für die Zukunft", kommentiert Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender von

Heidelberg, die Entwicklung.



Auch im 3. Quartal konnte die Vielzahl von Maßnahmen des im März vergangenen

Jahres gestarteten Transformationsprogramms die Ergebnisbelastung aus einem

Covid-19-bedingten signifikanten Umsatzrückgang überkompensieren. So lag nach

neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/21 (1. April bis 31. Dezember 2020) das

operative Ergebnis inklusive der Effekte aus den umgesetzten Maßnahmen über dem

Vorjahreszeitraum. Zudem konnte im Berichtszeitraum ein leicht positives

Nachsteuerergebnis erzielt und die Nettofinanzverschuldung deutlich reduziert

werden.



