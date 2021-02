Your Family Entertainment AG 'Dae ye ken RiC?' bedeutet 'Kennst Du RiC?' auf Schottisch! Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 10.02.2021, 09:00 | 53 | 0 | 0 10.02.2021, 09:00 |

DGAP-Media / 10.02.2021 / 09:00

Pressemitteilung der Your Family Entertainment AG (WKN A161N1; ISIN DE000A161N14)





Der Countdown läuft. In sechs Tagen ist es soweit:

Kinderleicht Englisch lernen: Relaunch von RiC.today in HD ab Faschingsdienstag - mit dem Andreaskreuz im Logo!

München, den 10. Februar 2021 "Dae ye ken RiC?" bedeutet "Kennst Du RiC?" auf Schottisch!



Aus "RiC International" wird "RiC.today": rechtzeitig zum schottischen "Pancake Tuesday" (Fastnachtsdienstag) am 16. Februar präsentiert sich RiC, der englischsprachige HD-Familiensender der YFE-Senderfamilie, mit neuem Logo. RiC.today ist der neue lineare Fernsehsender in HD für die ganze Familie in englischer Sprache, der das Lernen in allen Bereichen auf humorvolle Art fördert - der Sender zeigt dabei anspruchsvolle Lernprogramme und vermittelt Werte und Wissen über aktuelle Themen wie Umwelt, Gesundheit oder Ernährung. RIC.today zeigt aktuelle Filme, Serien und Beiträge und verstärkt dabei die Englischkenntnisse der Kontinentaleuropäer und deren Freundschaft mit Schottland. Kooperationen zwischen Partnern in Europa und Großbritannien, im speziellen mit Schottland, fördern den kulturellen Austausch und die Filme und Serien werden speziell für Schüler der englischen Sprache ausgewählt. Mit "Kooki's Crafty Show" hilft RiC.today den Kindern auf spielerische und unterhaltsame Art zu lernen und künstlerische Fähigkeiten, Kreativität und Fantasie anzuregen. Darüber hinaus fördert der neue Sender mit der Serie "Wondergrove" soziale Fähigkeiten und richtiges Benehmen; mit "Animal Alphabet" oder "Lost!" zeigt RiC.today Naturaufnahmen über die weltweite Fauna und Flora der neuen umweltbewussten Generation. RiC der Rabe, der seinen Ursprung in Ravensburg hat, feiert seine Freude über diesen Relaunch mit Musik aus seinem Dudelsack im Schottenrock! Mit RiC.today verfolgt die YFE AG weiter konsequent ihre Mission, Kindern und Familien auf der ganzen Welt hochwertige, gewaltfreie und lehrreiche Inhalte zu bieten, die gute Unterhaltung und gleichzeitig englische Sprachkenntnisse vermitteln. Seite 2 ► Seite 1 von 3



Diesen Artikel teilen Wertpapier

Your Family Entertainment Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer