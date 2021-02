- China wird sich strategisch auf die Förderung der Binnennachfrage und der Technologieindustrie konzentrieren und sich gleichzeitig von der übermäßigen Abhängigkeit vom Welthandel lösen

- Der regionale Handel wird mit asiatischen Partnern ausgebaut und mit der Europäischen Union konstant bleiben

- Die Erreichung der Kohlenstoffneutralität bis 2060 wird zu einem Schlüssel für das zukünftige Wachstum Chinas

Das Jahr des Ochsen, das am kommenden Freitag (12. Februar) beginnt, verheißt Gutes für China: Der Internationale Währungsfonds prognostiziert ein Wirtschaftswachstum von 8,1 % im Jahr 2021 und rund 5,6 % im Jahr 2022. Dies übertrifft die Erwartungen für die Weltwirtschaft von 5,5 % im Jahr 2021 und 4,2 % im Jahr 2022 und die Erwartungen für die USA von 5,1 % bzw. 2,5 %. Könnte es China angesichts solch positiver Aussichten gelingen, seine Lieferketten von seinen wichtigsten Handelspartnern zu entkoppeln, ohne seiner Wirtschaft zu schaden?

NN Investment Partners (NN IP) ist der Meinung, dass die derzeitige "technologische Entkopplung" von den USA auch unter Präsident Biden anhalten wird. Darüber hinaus hat China in seinem jüngsten 14. Fünfjahresplan erklärt, dass es sich weniger auf den internationalen Handel konzentrieren will. Stattdessen wird sich die Regierung darauf ausrichten, die Binnennachfrage anzukurbeln und in die Technologiebranche zu investieren, um das Wachstum voranzutreiben.

China wird auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Europäischen Union fortsetzen, die im Dezember ein umfassendes Investitionsabkommen unterzeichnet hat. Regionale Lieferketten werden mit dem Rest Asiens durch die Regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) gestärkt, die im November 2020 unterzeichnet wurde.

NN IP beobachtet zwei Entwicklungen, die für das zukünftige Wachstum Chinas wichtig sind. Erstens die Fortsetzung der "Belt and Road"-Initiative, die darauf abzielt, Asien mit Afrika und Europa für Handel und Vernetzung zu verbinden, und - was noch wichtiger ist - das Bekenntnis, bis 2060 Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Dies wird immense Möglichkeiten in Verbindung mit den neuen grünen Technologien eröffnen, bei denen China führend ist.