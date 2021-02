Lenovo unterschreibt als Titelpartner des Ducati MotoGP-Teams

Heute geben Lenovo und Ducati Lenovo als Titelpartner des Ducati MotoGP-Teams bekannt und enthüllen ab sofort den neuen Namen „Ducati Lenovo Team“. Die Ankündigung baut auf der dreijährigen Schlüsseltechnologiepartnerschaft von Lenovo mit Ducati auf und bestätigt, dass die neue dreijährige Partnerschaft die wachsende Bedeutung fortschrittlicher Hardwaretechnologie für die Bereitstellung umfassender Datenanalysen sowie künstlicher Intelligenz (KI) und intelligenter Softwarelösungen in der Welt des Motorradrennsports bestätigt. Als offizieller Technologiepartner seit 2018 ermöglicht Lenovo den Ingenieuren und Designern von Ducati die schnelle Einführung von Algorithmen und Rennradtechnologie für Rennräder.

„Der globale Motorsportmarkt wird voraussichtlich bis 2025 jährlich um 10 Prozent weiter wachsen,1 was teilweise auf die Rolle der IT in der zunehmend datengetriebenen Welt des Motorradrennsports zurückzuführen ist. Aus diesem Grund haben Lenovo und Ducati – zwei Marken, die die Grundwerte Hochgeschwindigkeit, leistungsstarke Leistung und unermüdliche Innovation teilen – beschlossen, ihre Partnerschaft auf das höchste Niveau zu heben“, sagte Luca Rossi, Senior Vice President von Lenovo. „Durch die Mission von Lenovo, eine intelligente Transformation zu ermöglichen, freuen wir uns darauf, unsere Technologieintegration auf ein neues Niveau zu heben und das Rennteam von Ducati zu befähigen, die Bedeutung der MotoGP für die kommenden Jahre zu erweitern.“

Claudio Domenicali, CEO der Ducati Motor Holding, sagte: „Es ist immer eine große Emotion, eine neue Rennsaison zu starten, der wir wie immer mit Engagement und unglaublicher Leidenschaft begegnen, angetrieben von der Unterstützung der Ducatisti auf der ganzen Welt. Wir starten stark, nachdem wir letztes Jahr den Konstrukteurs-Weltmeistertitel gewonnen haben, trotz der Komplexität, die uns gezwungen hat, Hindernisse und Situationen zu überwinden, die wir noch nie zuvor erlebt haben. Im Jahr 2021 gibt es viele Neuheiten, angefangen bei den Fahrern: Jack Miller und Pecco Bagnaia. Sie sind jetzt die jungen Fahrer unseres offiziellen Teams, nachdem sie Erfahrungen mit dem Pramac Racing Team gesammelt haben. In diesem Jahr wird Lenovo, das uns bereits seit 2018 begleitet, neuer Titelpartner des Ducati Lenovo Teams. Zusammen mit den Fahrern unseres Werksteams haben wir auch Ducatis MotoGP-Fahrer Johann Zarco und drei der besten Talente der Moto2, Enea Bastianini, Luca Marini und Jorge Martin. Sie werden eine sehr junge und zukunftsorientierte Präsenz in der Meisterschaft sein. Wir freuen uns auf den Start der Saison 2021 am 28. März in Katar und wie immer auf #ForzaDucati.“