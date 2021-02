XPhyto erweitert sein Programm für psychedelische Pharmazeutika um die Produktion von Meskalin

Vancouver, Kanada (10. February 2021) - XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY / OTC:XPHYF / FSE:4XT) (“XPhyto” oder das “Unternehmen”) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft XPhyto Laboratories Inc. in Alberta die Produktion von Meskalin in sein Programm für psychedelische Arzneimittel aufgenommen hat. Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 3. Februar 2021 angekündigt, wird sich die unter Vertrag stehende Leistung mit Applied Pharmaceutical Innovation auf die Synthese von Mescalin in pharmazeutischer Qualität konzentrieren. Meskalin wurde als verhältnismäßig sichere psychedelische Droge erkannt und hat sich insbesondere bei der Behandlung von Sucht und Depression als vielversprechend gezeigt.

"Zusätzlich zu unserer in Europa ansässigen biotechnologischen Psilocybin-Produktion hat das Unternehmen nun sein Portfolio an psychedelischen Wirkstoffen um Meskalin erweitert. Unser Ziel ist es, Produktionsprozesse im industriellen Maßstab für den Grosshandel und für die Einbindung in XPhyto's Dünnschicht-Arzneimittelverabreichungsplattformen zu entwickeln", kommentierte Hugh Rogers, CEO & Director. "Wir sehen eine bedeutende Marktchance in der Produktion von pharmazeutischem Meskalin und der Standardisierung von Dosierungsformulierungen mit präziser, vorhersagbarer und effizienter Wirkstoffabgabe für klinische Studien und therapeutische Anwendungen."

Meskalin (3,4,5-Trimethoxyamphetamin) ist eine natürlich vorkommende psychedelische Verbindung, die in bestimmten Kakteen wie Peyote, San Pedro und Peruanische Fackel vorkommt und am häufigsten mit traditionellen religiösen Ritualen und Zeremonien der amerikanischen Ureinwohner in Verbindung gebracht wird. Meskalin ist in den Vereinigten Staaten eine Schedule-I-Droge; es ist jedoch in bestimmten religiösen Zeremonien, die von der Native American Church registriert sind, legal und seine Verwendung expandiert als Ergänzung zu verschiedenen Arten von Meditation und psychedelischer Therapie.

Im Allgemeinen haben sich psychedelische Verbindungen als eine neue Klasse von Medikamenten herauskristallisiert, die das Potenzial haben, die Behandlung von psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angstzuständen, Sucht und traumabedingten Belastungsstörungen zu verbessern. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die großtechnische Produktion von Psilocybin und Meskalin in pharmazeutischer Qualität eine starke Grundlage für seine Programme im Bereich der psychedelischen Medizin darstellen wird.