DEUTSCHE BANK belässt MORPHOSYS auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Morphosys nach Zahlen des Partners Incyte auf "Buy" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Rajan Sharma in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2021 / 07:04 / GMT