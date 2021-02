Euro Stoxx 50 - Abprall am Widerstand? Gastautor: Ingmar Königshofen | 10.02.2021, 10:00 | 36 | 0 | 0 10.02.2021, 10:00 | Der Index ist zuvor bereits deutlich angestiegen und überhitzt. Auch die rote Vormonatskerze sollte nicht ignoriert werden. In der Regel folgt auf eine rote Monatskerze eine weitere rote Monatskerze, oder zunächst eine Seitwärtsbewegung mit in der Folge wieder fallenden Kursen. Unverändert gilt: "Der Euro Stoxx 50 könnte dann vor einem neuen langfristigen Rücklauf bis zur Ichimoku-Wolke bei aktuell etwa 3.000 Punkten stehen. Gelingt hingegen ein nachhaltiger Ausbruch nach oben, könnte der Index das Verlaufshoch vom Februar 2020 bei 3.800 Punkten ansteuern." Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index! Werbung Long Long Basispreis 3.400,00€ Hebel 14,96 Ask 2,39 Zum Produkt Short Short Basispreis 3.900,00€ Hebel 14,78 Ask 2,51 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Trading-Strategie: 1. Short-Position im Bereich der oberen Trendkanalbegrenzung bei 3.620 bis 3.650 Punkten möglich. Stopp bei 3.700 Punkten. Kursziel 3.000 Punkte. Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Euro Stoxx 50 (Monatschart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com) Strategie für steigende Kurse WKN: DFJ323 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,58- 7,59 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 2.901,00 Punkte Basiswert: Euro Stoxx 50 KO-Schwelle: 2.901,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.650,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,81 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de Strategie für fallende Kurse WKN: DD4GCD Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,27 - 1,28 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.760,00 Punkte Basiswert: Euro Stoxx 50 KO-Schwelle: 3.760,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.650,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 3.000,00 Punkte Hebel: 28,20 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de Interessenkonflikt Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: Seite 2 ► Seite 1 von 2



Diesen Artikel teilen Anzeige Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. * Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet. Anzeige Wertpapier

E-Stoxx 50 Index





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer