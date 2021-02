Was machen die Märkte heute? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf diejenigen Einzelwerte und Branchen, die bei stagnierenden Indizes Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Mit dabei heute: TWITTER, VOLKSWAGEN, KLÖCKNER und APPLE. An der Wall Street gab es gestern einen ruhigen Handelstag. Die Umsätze blieben unterdurchschnittlich, die Schwankungsbreite war gering. Unterm Strich verblieb bei DOW JONES, S&P500 und NASDAQ100 ein minimales Minus von wenigen Punkten.

Der DAX konnte zum gestrigen Handelsschluss die 14.000 Punkte Marke erfolgreich verteidigen, nachdem er im Handelsverlauf auch schon darunter notierte. Die Umsätze sind auch hierzulande derzeit deutlich unterdurchschnittlich. Heute früh startet das deutsche Börsenbarometer zunächst mit Zugewinn in die Handelssitzung. Nach 30 Handelsminuten tauchte der DAX abermals unter die runde Marke ab.Klar ist: die Musik spielt in den Einzelwerten. Während die Indizes diese Woche seitwärts tendieren, kristallisieren sich in den verschiedenen Segmenten Gewinner und Verlierer heraus. TWITTER ist so ein Beispiel, denn…