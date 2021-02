Kann die RWE-Aktie in den nächsten Wochen wieder auf das Jahreshoch bei 38,65 Euro ansteigen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Obwohl sich der Gesamtmarkt im vergangenen Monat stark entwickelt hatte, geriet die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129), die noch am 8.1.21 bei 38,65 Euro ein 12-Monatshoch erreichen konnte, wegen Gewinnmitnahmen unter Druck und gab bis in den Bereich von 34 Euro nach. Die Nachricht, dass RWE von der britischen Crown Estate den Zuschlag für die Errichtung von zwei Offshore-Windprojekten in der Nordsee mit einer Gesamtkapazität von drei Gigawatt erhalten habe, wurde von führenden Analysten positiv aufgenommen.

In den neuesten Analysen wird die RWE-Aktie mit Kurszielen von bis zu 52 Euro (Merrill Lynch) zum Kauf empfohlen. Kann die Aktie, die im frühen Handel des 10.2.21 mit einem Kursanstieg von 1,50 Prozent die DAX-Performanceliste anführte, in den nächsten Wochen zumindest wieder das 12-Monatshoch bei 38,65 Euro erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.