DEUTSCHE BANK belässt Voestalpine auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Voestalpine nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die freien Barmittel hätten sich im dritten Geschäftsquartal stark entwickelt, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. An Verträge gekoppelte Lieferpreise für Stahl deckelten aber das Margenpotenzial im aktuellen Quartal./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2021 / 07:04 / GMT