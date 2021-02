Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Goldman Sachs treibt Teamviewer mit hohem Kursziel an Ein hohes Kursziel von Goldman Sachs hat am Mittwoch den Kurs von Teamviewer nach oben getrieben. Er legte um knapp drei Prozent auf 45,11 Euro zu. Am Vortag war der Kurs an einem Widerstand bei 47 Euro erneut gescheitert, letztmals handelten die …