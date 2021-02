JPMORGAN belässt Adyen auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1590 Euro belassen. Das zweite Halbjahr des Zahlungsabwicklers sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Das stark wachsende Nordamerika-Geschäft habe sich vorteilhaft ausgewirkt./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / 08:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2021 / 08:22 / GMT