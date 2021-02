JPMORGAN belässt AIR LIQUIDE(L) auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Halbjahreszahlen des französischen Gaseherstellers seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Etwas bessere Margen und der starke Free Cash Flow seien dabei positiv hervorzuheben./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / 07:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2021 / 07:44 / GMT