WARBURG RESEARCH belässt QIAGEN NV auf 'Hold'

Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Ulrich Huwald

Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 46,20

Kursziel alt: 46,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Qiagen nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 46,20 Euro belassen. Das Gendiagnostikunternehmen habe das Jahr 2020 stark abgeschlossen und den Ausblick auf 2021 bekräftigt, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wie erwartet habe Qiagen von der hohen Nachfrage nach Covid-19-Tests profitiert. Trotzdem bleibe aber im aktuellen Pandemieumfeld ein hohes Maß an Unsicherheit. Zusammen mit der inzwischen erreichten Bewertung in etwa auf Höhe der Konkurrenz bleibe es daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt beim neutralen Anlagevotum./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.