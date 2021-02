Marktkommentar: Kann der DE30 die 14.000 Punkte verteidigen?

Der Future für den S&P 500 setzt seine Rallye fort, während der DE30 schwächelt.

Der S&P 500 erreicht am Mittwoch im vorbörslichen Handel ein neues Rekordhoch, da Anleger auf Bidens Hilfspaket setzen und eine schnellere Konjunkturerholung einpreisen. Der Reflationstrade bleibt daher das Hauptthema für die Märkte. Seit Anfang der letzten Woche haben wir aber bereits viel Optimismus gesehen und technisch gesehen wäre eine kleine Korrektur angebracht. Am Dienstag unterbrach der marktbreite Index seine sechstägige Gewinnserie und beendete die Sitzung mit einem kleinen Minus von 0,11%.

EURUSD setzt am Mittwoch den Anstieg für einen vierten Tag in Folge fort und ist seit dem Tief vom Freitag um 180 Pips gestiegen. Nach der ersten europäischen Handelsstunde stößt das Paar auf das Swing-Level bei 1,2140. Der Bereich stellt aufgrund der Bewegungen, die vom 11. Januar bis zum 1. Februar zu beobachten waren, einen wichtigen Widerstand dar. Am Dienstag schloss das Paar über der 1,21er-Marke, nachdem die Abwärtstrendlinie, die die Hochs seit dem 6. Januar verbindet, durchbrochen werden konnte.

Der DE30 tritt am Mittwoch auf der Stelle. Die Gewinne aus dem vorbörslichen Handel konnten nicht gehalten werden und die Verluste nach dem Beginn der europäischen Sitzung wurden nach einem Abpraller vom gestrigen Tagestief größtenteils wieder ausgeglichen. Das Verhalten an der Marke von 14.000 Punkten, an der die Bullen bereits seit Anfang des Jahres zu kämpfen haben, wird für die kommenden Handelstage entscheidend sein.



Maximilian Wienke

Marktanalyst bei XTB

maximilian.wienke@xtb.de



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.