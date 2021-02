Thyssenkrupp wird nach starkem Auftakt zuversichtlicher

So geht Thyssenkrupp von sich weiter erholenden Märkten und einer steigenden Nachfrage in den Werkstoffgeschäften sowie bei Komponenten für Pkw und Nutzfahrzeuge aus. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) soll im bis Ende September laufenden Geschäftsjahr nahezu ausgeglichen ausfallen, teilte das Unternehmen in Essen mit. Nach einem Verlust auf Pro-forma-Basis von 1,8 Milliarden Euro im Vorjahr hatte Thyssenkrupp bislang einen Verlust im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich angepeilt.

ESSEN (dpa-AFX) - Der kriselnde Industriekonzern Thyssenkrupp hat nach einem überraschend guten Jahresauftakt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21 erhöht. "Wir spüren Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung und unsere Maßnahmen tragen erste Früchte", erklärte Konzernchefin Martina Merz am Mittwoch zum erste Quartal, in dem Thyssenkrupp operativ schwarze Zahlen schrieb. "Noch sind wir aber nicht über den Berg."

Finanzchef Klaus Keysberg warnt jedoch vor zu viel Euphorie. "Wir sehen weiter eine gute Nachfrage", sagte er in einer Telefonkonferenz. Es gebe aber Risiken und die Sicht gehe nicht über zwei Monate hinaus. So könne noch keine Entwarnung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gegeben werden. "Wir bleiben vorsichtig für die weitere Entwicklung."

An der Börse hingegen wurden Zahlen und Ausblick mit großer Erleichterung aufgenommen. Der Kurs derAktie legte am Vormittag zunächst um fast sieben Prozent zu, bevor er wieder etwas abbröckelte. Der seit Anfang November bereits um mehr als 140 Prozent gestiegene Kurs könnte damit die runde Marke von 10 Euro nun möglicherweise nachhaltig hinter sich lassen. "Der Konzern könnte das Ruder noch rechtzeitig umgelegt haben", erklärte ein Händler. An ein Quartal mit einem positiven Ergebnis im operativen Geschäft könne er sich fast schon nicht mehr erinnern. Ganz so überraschend seien die guten Nachrichten aber nicht, denn andere Industrieunternehmen hätten zuletzt bereits sehr starke Zahlen veröffentlicht.

"Herausragend" nannte Analyst Christian Obst von der Baader Bank den positiven freien Mittelzufluss im ersten Geschäftsquartal, dies sei eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Die gute Nachfrage nach etlichen Produkten und die zu erwartenden Aussagen zum Konzern-Portfolio wirkten unterstützend für den Aktienkurs. Das erste Geschäftsquartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Jefferies-Analyst Alan Spence in einer ersten Reaktion. Die Jahresziele erschienen nach dem starken Jahresauftakt recht konservativ.