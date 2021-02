Shop Apotheke konnte schon im Frühjahr 2020 von deutlichen Kursaufschlägen profitieren, bis Ende August stieg der Wert auf 166,40 Euro an. Anschließend schlug der Wert in eine wohlverdiente Rechteckkonsolidierung ein und hielt sich innerhalb dieser bis Mitte Januar auf. Nur wenig später kam es zu einem Ausbruch zur Oberseite, wodurch weiteres Kurspotenzial in den Bereich von 225,00 Euro freigesetzt worden ist. Dieses Ziel wurde mit 238,00 Euro sogar übertroffen, allerdings zeigt die Aktie seit einigen Tagen sukzessive Schwäche und könnte nun zu einem verdienten Pullback auf der Unterseite ansetzen. Bestehende Long-Positionen sollten jetzt enger abgesichert werden, sogar Teilgewinne können realisiert werden.

Weit gelaufen

Im Bereich von 238,00 Euro macht sich ein Widerstand bemerkbar, einen ersten Warnschuss gab es am Montag mit einem Rückfall auf 220,00 Euro. Ziel auf der Unterseite lassen sich kurzfristig um 210,50 sowie 204,50 Euro für die Aktie der Shop Apotheke ableiten. Sollte noch weiterer Konsolidierungsbedarf bestehen, könnte es sogar auf rund 182,00 Euro weiter abwärts gehen. Ein dynamischer Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs von 238,00 Euro könnte dagegen kurzfristiges Aufwärtspotenzial an 242,44 Euro freisetzen, maximal jedoch bis rund 250,00 Euro.