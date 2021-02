Frankfurter Volksbank im Corona-Jahr mit weniger Gewinn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Gewinnrückgang im Corona-Jahr 2020 will die Frankfurter Volksbank ihre digitalen Angebote ausbauen. Noch im ersten Quartal des laufenden Jahres werde eine neue Online-Banking-Plattform für Firmenkunden eingeführt, kündigte Deutschlands zweitgrößte Volksbank am Mittwoch an.

"Das Kundenverhalten hat sich in der Pandemie stark und vermutlich nachhaltig verändert", bilanzierte die Vorstandsvorsitzende Eva Wunsch-Weber. Der Fokus für 2021 liege darauf, analoge und digitale Zugänge zu Bankgeschäften noch enger zu verzahnen und Kunden "einen reibungslosen Wechsel zwischen all diesen Kanälen zu ermöglichen".