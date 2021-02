AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Boom beim Online-Handel und zur Kartenzahlung hat den niederländischen Zahlungsabwickler Adyen in der Corona-Krise weiter angetrieben. Während der deutsche Rivale Wirecard nach einem milliardenschweren Bilanzskandal Ende Juni in die Pleite stürzte, legte Adyen im zweiten Halbjahr 2020 weiter zu. Allerdings schlugen monatelange Laden-Schließungen und der Einbruch der Reisebuchungen auf den Umsatz, wie das Unternehmen am Mittwoch in Amsterdam mitteilte.

An der Börse kamen die Nachrichten hervorragend an. Der Kurs der Adyen-Aktie zog im frühen Handel vorübergehend um fast zwölf Prozent an. Zuletzt war das Papier mit einem Plus von knapp neun Prozent Prozent auf 2066 Euro immer noch Spitzenreiter im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 .