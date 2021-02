Circula entwickelt sich zu All-in-One-App für Mitarbeiterauslagen und startet Circula Benefits

Berlin (ots) - Das Berliner Software-as-a-Service-Unternehmen Circula gibt heute

den Start ihres Circula Benefits-Produkts bekannt. Circula Benefits wird in die

bestehende Circula App, über die Arbeitnehmer Auslagen wie Reisekosten oder

Spesen einfach, digital und dabei steuerkonform abrechnen können, integriert.

Mit Circula Benefits erhalten Mitarbeitende nun in der gleichen App eine

digitale Essensmarke, mit der eingereichte Mahlzeiten mit bis zu 6,57 EUR pro

Mahlzeit und Arbeitstag steuerfrei oder pauschal besteuert bezuschusst werden.



"Mit Circula Benefits entwickeln wir unser Produkt 100 Prozent entlang der

Bedürfnisse unserer Kunden weiter. Nicht zuletzt im vergangenen Corona-Jahr

haben wir gesehen, dass verstärkt Verpflegungsauslagen über Circula abgerechnet

werden. Da das steuerliche Know-How, das in unserer App steckt, ein großer

Vorteil für unsere Kunden ist, war die Einbindung eines steuerkonformen

Essenszuschusses der logische nächste Schritt. Damit werden wir zur

All-in-One-App für Mitarbeiterauslagen", sagt Nikolai Skatchkov, CEO und

Co-Founder von Circula.







oder Gehaltserhöhung Mahlzeiten von Mitarbeitenden bezuschussen. Die Vorteile

liegen auf der Hand: Einerseits können in Zeiten von immer dezentraler werdenden

Organisationsstrukturen und Home Office Mitarbeiter-Benefits zur Zufriedenheit

der Mitarbeitenden und Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber beitragen.

Andererseits sorgt Circula Benefits für Arbeitgeber für Transparenz im

Controlling, schnelle, steuerkonforme Prozesse und neue Möglichkeiten der

Gehaltsoptimierung. Um die steuerliche Konformität in der Umsetzung des

Produktes zu gewährleisten, wurde die ba tax group GmbH als strategischer

Partner für die Konzeption von Circula Benefits gewonnen.



"Von der Konzeption bis zur Umsetzung des Produktes haben wir nur sechs Monate

benötigt. Nach ersten Ideen im April des vergangenen Jahres haben wir direkt

losgelegt und konnten im Herbst bereits mit Bestandskunden in die Beta-Phase

starten", sagt Roman Leicht, CTO und Co-Founder von Circula.



Circula Benefits ist im Professional Plan von Circula bereits erhältlich. Somit

können Bestandskunden das Produkt schnell und unkompliziert freischalten.

Aktuell nutzen bereits Kunden wie der Startup-Investor main incubator und der

Company Builder Beam Circula Benefits. Neben digitalen Essensmarken plant

Circula, in Zukunft weitere steuerlich begünstigte Zuschüsse in Circula Benefits

zu integrieren.



Wenn Sie an weiteren Informationen zu diesem Thema sowie spannenden Talks mit

Industrieexperten interessiert sind, melden Sie sich für dieses Online-Event an:



Circula Benefits Launch-Event: "Strategien & Lösungen zur nachhaltigen

Mitarbeiterbindung"



Mittwoch, 24.02.2021, 10-12 Uhr



Zur Anmeldung (https://us02web.zoom.us/webinar/register/5916125151822/WN__GcmyJW

pQJWknFkiqp2Qkw)



