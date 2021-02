Mars startet globale Crowdsourcing-Kampagne zur Geschlechtergleichstellung (FOTO)

McLean, Virginia (ots) - Was muss sich ändern, damit mehr Frauen ihr volles

Potential entfalten können? Diese Frage stellt Mars, Incorporated im Rahmen der

globalen Crowdsourcing-Kampagne #HereToBeHeard. Bis Ende März können Frauen ab

18 Jahren unter https://beheard.mars.com/ ihre Antworten als Audioaufnahme oder

schriftliches Zitat abgeben. Im Sommer folgt die Veröffentlichung der

Ergebnisse. Das Ziel der Initiative ist es, einer Bandbreite an weiblichen

Stimmen Gehör zu verschaffen, um die Kluft zwischen den Geschlechtern am

Arbeitsplatz, in der Wertschöpfungskette und in der Werbung zu schließen.



Derzeit machen Frauen 51 Prozent der Weltbevölkerung aus und haben das

Potential, 28 Billionen Dollar zum globalen Bruttoinlandsprodukt beizutragen.

Dennoch bleiben ihre Stimmen oft ungehört. Schon vor der Coronapandemie

schätzten die Vereinten Nationen, dass die Geschlechtergleichstellung mehr als

ein Jahrhundert dauern würde. COVID-19 hat den Fortschritt um 25 Jahre

zurückgeworfen.





Durchgeführt wird die Studie in Zusammenarbeit mit der Saïd Business School derUniversität Oxford. "Wir freuen uns, Mars in der Oxford Future of MarketingInitiative (FOMI) willkommen zu heißen und an #HereToBeHeard mitzuwirken. DieKampagne wird dazu beitragen, Elemente der Ungleichheit zwischen denGeschlechtern in der Wirtschaft zu thematisieren und Maßnahmen zu entwickeln, umdiese Ungleichgewichte zu beseitigen. Wir hoffen, dass die Ergebnisse wertvolleErkenntnisse für die Anwendung in der Öffentlichkeit, dem geschäftlichen Umfeldund in weiteren Bereichen darstellen", so Professor Andrew Stephen, AssociateDean of Research, L'Oréal Professor of Marketing und Direktor der FOMI der SaïdBusiness School.Victoria Mars, Vorstandsmitglied von Mars, Incorporated und Botschafterin des imletzten Jahr gestarteten Mars Full Potential (https://www.mars.com/news-and-stories/articles/mars-launches-program-to-drive-gender-equity) -Programms sagt:"Frauen spielen seit jeher eine wichtige Rolle in unserer Geschichte und in derFührung von Mars. Aber wir müssen noch mehr tun: Wir wollen mehr Frauen anunserem Arbeitsplatz und in unserer gesamten Wertschöpfungskette fördern. DasAusmaß und die Dringlichkeit der Ungleichheit zwischen den Geschlechternerfordern mehr Maßnahmen. Wenn die globale Wirtschaft jetzt nicht zuhört undaktiv wird, wann dann? Unternehmen können einen großen Einfluss darauf haben,den Wandel mitzugestalten. Mars ergreift diese Gelegenheit, um die Diskussion zuerweitern und Veränderung herbeizuführen. Mit der #HereToBeHeard-Bewegung wollenwir dazu beitragen, dass die Stimmen aller Frauen eine Chance haben, gehört zuwerden. Die Ergebnisse der Umfrage fließen in konkrete Aktionspläne von Mars