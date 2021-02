VW-Dieselgate 3.0 ante portas? Haftung für manipulierte Software-Updates beim EA189 (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mönchengladbach (ots) - VW-Dieselgate 2.0 um den manipulierten VW-DieselmotorEA288 ist noch lange nicht beendet, da schlagen drei Oberlandesgerichte außerdemzusätzlich das Kapitel "VW-Dieselgate 3.0" auf. Es stehen jetzt dieSoftware-Updates des Herstellers für den Skandalmotor EA189 im Feuer. DieSoftware-Updates sind offenbar erneut mit unzulässigen Abschalteinrichtungenversehen. Das ist ein völlig neuer Haftungstatbestand für die bisherigenProblemgruppen "Verjährung" und "Spätkäufer", für die Verbraucher nun auch aufeine Deckung ihrer Dieselklagen durch die Rechtschutzversicherung bauen können.Längere Zeit war es etwas ruhiger um das VW-Dieselgate 2.0, bis zuletzt einigeUrteile wieder neuen Schwung in den Abgasskandal der Volkswagen AG um denVierzylinder-Dieselmotor EA288 mit der Abgasnorm Euro 6 als Nachfolgemotor desVierzylinder-Skandalmotors der ersten Generation EA189 der Abgasnorm Euro 5gebracht haben. Kürzlich bestätigte beispielsweise das Landgericht Duisburg beimVierzylinder-Dieselmotor des Typs EA288 das Vorliegen von illegalenAbschalteinrichtungen und positionierte sich in seiner Begründung dezidiertgegen die nicht haltbare Behauptungen der Volkswagen AG, dass keineUmschaltlogik in den Motoren der Baureihe EA288 vorhanden sei.Dazu kommen nun auch noch drei Urteile vor Oberlandesgerichten, die es derVolkswagen AG im Dieselabgasskandal zusehends ungemütlich machen. Das OLG Köln(Urteil vom 18.12.2020, Az.: 20 U 288/19), das OLG Bremen (Urteil vom15.01.2021, Az.: 2 U 9/20) und das OLG Hamm (Urteil vom 19.01.2021, Az.: 19 U1304/19) haben sogar zudem auch noch ein gänzlich neues Kapitel aufgeschlagen,dass das Potenzial besitzt, VW-Dieselgate 3.0 auszulösen. Denn nach den direktenManipulationen am EA189 (Dieselgate 1.0) und EA288 (Dieselgate 2.0) stehen jetztdie Software-Updates der Volkswagen AG im Feuer."Die Volkswagen AG hat bekanntlich Software-Updates angeboten, um die illegalenAbschalteinrichtungen zu beseitigen. Wahrscheinlich wurden bislang bei mehreren100.000 Fahrzeugen mit dem EA189-Motor diese Updates aufgespielt, um eineZwangsstillegung der Fahrzeuge zu vermeiden und gesetzeskonforme Zuständeherzustellen", sagt der Mönchengladbacher Rechtsanwalt Dr. Gerrit W. Hartung vonder Dr. Hartung Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (http://www.hartung-rechtsanwaelte.de/ ). Die Kanzlei befasst sich ausschließlichmit Anleger- und Verbraucherschutzthemen und hat sich auf die Beratung vonBetroffenen des Abgasskandals spezialisiert. Dr. Gerrit W. Hartung gilt als"Dieselanwalt" der ersten Stunde.