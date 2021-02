JEFFERIES belässt HELLA KGaA Hueck & Co auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sascha Gommel

Analysiertes Unternehmen: HELLA KGaA Hueck & Co

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hella mit Blick auf eine Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Autozulieferer stelle nach ihm vorliegenden Unterlagen ein fünf- bis zehnprozentiges organisches Umsatzwachstum sowie eine bereinigte operative Ergebnismarge (Ebit) von mindestens acht Prozent in Aussicht, schrieb Analyst Sascha Gommel am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Diese Ziele schienen den Erwartungen zu entsprechen, wobei die Konsensschätzung für die Marge 2023 bereits bei neun Prozent liege./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / 04:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2021 / 04:21 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.