Foto: finanzbusiness Betriebsergebnis 2020 der Frankfurter Volksbank sinkt schon vor Bewertung um fast zehn Prozent Nachrichtenquelle: Finanz Business 34 | 0 | 0 10.02.2021, 11:04 | Dies lag unter anderem am Zinsüberschuss, der um gut acht Prozent zurückging. Das Ergebnis nach Bewertung lag über 16 Prozent niedriger verglichen mit dem Vorjahr. Dennoch will das Institut weiterhin an der Dividende von sechs Prozent festhalten.

